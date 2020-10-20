20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor?

Bugün BİM mağazalarında kadın iç giyim ve sporcu ürünleri satışa sunuluyor. Her hafta Salı günleri ayrı ürün seçeneklerinin sunulduğu BİM mağazalarında bu hafta kadınları ve günlük hayatta spor yapan kadınları yakında ilgilendiren onlarca ürün seçeneği mağazalarda satışa çıkarıldı. Sporcuları yakından ilgilendiren kıyafetlerin yanı sıra Proteinli beslenmede fayda sağlayacak olan Proteinli Sütler, Müsli Çeşitleri, Fıstık Ezmesi, Protein Bar, gibi ürünler satışa sunuldu. Tüm bu ürünlerin dışında Bebek Bezi ve Bebek bakım ürünleri de bugün BİM mağazalarında satışta olacak?

20 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU





























