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20.10.2020 - 09:41 |

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günü için ayrılan iki aktüel ürün kataloğuda ev hanımları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu Salı Sporu seven ve gündelik yaşamında sporsuz yapamam diyen kadınları yakından ilgilendiren ürünler mağazalarda satışa sunuldu. Tüm bunların yanı sıra kadın iç çamaşır ve gecelik ürünleri de bugün mağazalarda satışta! Satışa çıkan ürünler arasında Saten gecelik takımı, Saten Pijama takımı, Straplez Sütyen, Sporcu Bralet ve Sporcu Taytı gibi ürünler mağazalarda bugün satışta!

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor?

Bugün BİM mağazalarında kadın iç giyim ve sporcu ürünleri satışa sunuluyor. Her hafta Salı günleri ayrı ürün seçeneklerinin sunulduğu BİM mağazalarında bu hafta kadınları ve günlük hayatta spor yapan kadınları yakında ilgilendiren onlarca ürün seçeneği mağazalarda satışa çıkarıldı. Sporcuları yakından ilgilendiren kıyafetlerin yanı sıra Proteinli beslenmede fayda sağlayacak olan Proteinli Sütler, Müsli Çeşitleri, Fıstık Ezmesi, Protein Bar, gibi ürünler satışa sunuldu. Tüm bu ürünlerin dışında Bebek Bezi ve Bebek bakım ürünleri de bugün BİM mağazalarında satışta olacak?

20 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor


20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor

20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bu Salı hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor

 

Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlarVan Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.
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