03.02.2020 - 11:54 |
Askerlik Şubesi çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2020 Askerlik Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
Askerlik şubesi kaçta açılır, kaçta kapanıyor? Askerlik şubeleri kaça kadar açık? Askerlik şubesinde işi olan vatandaşlar askerlik şubeleri çalışma saatlerini merak ediyor. İşte tüm illerde bulunan askerlik şubeleri adresleri ve çalışma saatleri.
2020 Askerlik şubesi kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? Askerlik şubesine gidecek olan vatandaşlar sabah saat kaçta mesainin başladığını merak ediyor. İşte merakla araştırılan askerlik şubesi çalışma saatleri...
ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ - ASKERLİK ŞUBESİ KAÇTA AÇILIYOR?
Askerlik şubesi 08:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.00 - 13.00 arası ise öğle arası verilmektedir.
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Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.