Askerlik Şubesi çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2020 Askerlik Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 Askerlik şubesi kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? Askerlik şubesine gidecek olan vatandaşlar sabah saat kaçta mesainin başladığını merak ediyor. İşte merakla araştırılan askerlik şubesi çalışma saatleri...

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ - ASKERLİK ŞUBESİ KAÇTA AÇILIYOR?

Askerlik şubesi 08:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.00 - 13.00 arası ise öğle arası verilmektedir.

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