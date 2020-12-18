Erzurum Üniversitesi tarafından ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarına katılan öğrenciler sınav sonuçlarını bekliyor. 30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında yapılan ATA AÖF sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Sınavların soruları ve cevap anahtarları 14 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Adaylar 15 Aralık'ta itirazda bulanbildiler. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Aralık'ta sona eren ATA AÖF sınavlarının sonuçları için bekleyiş sürüyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sonuçlar bir hafta içerisinde erişime açılmıştı. Sonuçların kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Alınan son kararla ATA AÖF ders geçme notu alt sınırı 2020-2021 yılı itibariyle 30'dan 35'e çıkarılmıştır.

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