MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erzurum Üniversitesi tarafından ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
18.12.2020 - 22:09 |

Erzurum Üniversitesi tarafından ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 11 Aralık'ta sona eren Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF vize sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Erzurum Üniversitesi tarafından ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarına katılan öğrenciler sınav sonuçlarını bekliyor. 30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında yapılan ATA AÖF sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Sınavların soruları ve cevap anahtarları 14 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Adaylar 15 Aralık'ta itirazda bulanbildiler. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Aralık'ta sona eren ATA AÖF sınavlarının sonuçları için bekleyiş sürüyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sonuçlar bir hafta içerisinde erişime açılmıştı. Sonuçların kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Alınan son kararla ATA AÖF ders geçme notu alt sınırı 2020-2021 yılı itibariyle 30'dan 35'e çıkarılmıştır.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

    Bakan Koca Gaziantep'teki facianın sebebini açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki patlama hakkında açıklamalarda bulundular. Bakan Koca, "Bir oksijen cihazından kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti." dedi. Adalet Bakanı Gül ise patlamayla ilgili soruşturma için 2 savcının görevlendirildiğini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika Haber: Sağlık Bakanı Koca Gaziantep'teki facianın sebebini açıkladı

    Son Dakika Haber: Sağlık Bakanı Koca Gaziantep'teki facianın sebebini açıkladı

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    RTÜK'ten, televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

    RTÜK'ten, televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet