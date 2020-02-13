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13.02.2020 - 11:02 |

2020 KPSS Ortaöğretim Önlisans ve Lisans sınav başvuru tarihleri açıklandı!

2020 KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek olan Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans sınavları için başvuruların alınacağı tarihler belli oldu. İşte 2020 KPSS sınav tarihleri...

2020 KPSS Ortaöğretim Önlisans ve Lisans sınav başvuru tarihleri açıklandı!

KPSS 2020 sınavları için başvuruların alınacağı tarihler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. İşte 2020 KPSS Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans sınav tarihleri...

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz’da , KPSS A – Alan Bilgisi sınavı 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta yapılacak.

Önlisans mezunları 12- 25 Ağustos’ta KPSS başvurusu yapacak

Önlisans mezunları 12 Ağustos’tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim’de de sınava girecek.

Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos- 7 Eylül’de KPSS başvurusunda bulunacak

Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül- 7 Ekim

Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak, 22 Kasım’da da sınava girecekler.

KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.

KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos’tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

 

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