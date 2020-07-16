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16.07.2020 - 15:56 |

2020 LGS kontenjanları açıklandı! MEB LGS lise il il yüzdelik dilimi ve kontenjanları tablosu için TIKLA!

LGS 2020 kontenjanları açıklandı. 20 Haziran tarihinde öğrencilerin ter döktüğü LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. LGS tercih kılavuzu da bugün yayımlandı. LGS kontenjanların ve yüzdelik dilimlerin belli olmasıyla birlikte kontenjanlar araştırılmaya başlandı. İşte 2020 LGS lise kontenjanları...

2020 LGS kontenjanları açıklandı! MEB LGS lise il il yüzdelik dilimi ve kontenjanları tablosu için TIKLA!

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Sabah saatlerinde bugün LGS 2020 sonuçları açıklandı. Ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2020 tercih kılavuzu yayımladı. Öğrencilerin merak ettiği LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. İşte LGS 2020 il il lise kontenjanları...

2020 LGS TERCİH KILAVUZU

LGS 2020 tercih kılavuzu bugün yayımlandı.

2020 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU

20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlardan sonra ise il il liselerin kontenjanları belli oldu.

2020 LGS LİSELERİN KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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