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26.12.2020 - 12:17 |

5-6 Aralık AÖL sınavları hangi tarihe ertelendi? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL sınavları ertelendi. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan AÖL sınavları koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Öğrenciler sınav tarihlerini merakla araştırıyor. 26-27 Aralık tarihlerinde yurdışı öğrencileri için uygulanan online sınavlar ise öğrencilerin kafalarını karıştırdı. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu öğrencileri katılabiliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

5-6 Aralık AÖL sınavları hangi tarihe ertelendi? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi'nden son dakika açıklaması. 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi sınavları Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Sınavların ertelendiği geçtiğimiz haftalarda duyuruldu.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

5-6 Aralık'ta ertelenen AÖL sınavlarının tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. AÖL'den yapılan açıklamaya göre resmi kaynaklar haricinde bilgi belge paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. AÖL sınavlarının tarihleri resmi site üzerinden duyurulacak.

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