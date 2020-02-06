5 Şubat Reyting Sonuçları | Hangi kanalda, hangi proje birinci oldu?
Reyting sonuçları 5 Şubat listesi açıklandı mı? Hangi kanalda, hangi proje birinci oldu? Çarşamba akşamları televizyonda yayınlanan Kuruluş Osman, Afili Aşk dizisi, Doğduğun Ev Kaderindir projeleri ekrana geldi. Hangi dizi en çok izlendi ve reyting sonuçları listesinde ilk sıralarda yer aldı? İzleyici kitlesi tarafından merakla araştırılan 5 Şubat Reyting Sonuçları yoğun ilgi görüyor.
Çarşamba akşamları Kanal D'de Afili Aşk, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir, ATV'de Kuruluş Osman dizileri ekrana geliyor. Her dizinin izleyicisi, her hafta takip ettiği dizinin yeni bölümünü izliyor. Ve ertesi gün reyting sonuçlarını araştırarak izlediği dizinin sıralaması hakkında bilgi almak istiyor. Peki 5 Şubat Çarşamba günü Reyting Sonuçları belli oldu mu? Total, AB, ABC Reyting sonuçları için heyecan dorukta...
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 5 ŞUBAT
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde 5 Şubat Reyting Sonuçları listesine yer vereceğiz.
REYTİNG SONUÇLARI 4 Şubat
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
KADIN (OZET)
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
RAMO
ESRA EROL'DA
HEKIMOGLU
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
KIS SEHIRLERI
AB REYTİNG SONUÇLARI
KADIN
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
HEKIMOGLU
KADIN (OZET)
RAMO
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
HEKIMOGLU (OZET)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
RAMO (OZET)
ABC REYTİNG SONUÇLARI
KADIN
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
KADIN (OZET)
HEKIMOGLU
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
RAMO
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
ESRA EROL'DA
3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 SEFİRİN KIZI
2 ÇUKUR
3 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
5 SEFİRİN KIZI
6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
7 ESRA EROL'DA
8 ÇUKUR
9 ZALIM İSTANBUL
10 ATV ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
2 SEFİRİN KIZI
3 ÇUKUR
4 YASAK ELMA
5 YASAK ELMA (ÖZET)
6 SEFİRİN KIZI (ÖZET)
8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
9 ÇUKUR
10 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
ABC REYTİNG SONUÇLARI
1 SEFİRİN KIZI
2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
3 ÇUKUR
4 YASAK ELMA
5 SEFİRİN KIZI
6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
7 YASAK EMA
8 ÇUKUR
9 ZALIM İSTANBUL
10 KİM MİLYONER OLMAK İSTER