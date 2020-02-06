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06.02.2020 - 10:30 |

5 Şubat Reyting Sonuçları | Hangi kanalda, hangi proje birinci oldu?

Reyting sonuçları 5 Şubat listesi açıklandı mı? Hangi kanalda, hangi proje birinci oldu? Çarşamba akşamları televizyonda yayınlanan Kuruluş Osman, Afili Aşk dizisi, Doğduğun Ev Kaderindir projeleri ekrana geldi. Hangi dizi en çok izlendi ve reyting sonuçları listesinde ilk sıralarda yer aldı? İzleyici kitlesi tarafından merakla araştırılan 5 Şubat Reyting Sonuçları yoğun ilgi görüyor.

5 Şubat Reyting Sonuçları | Hangi kanalda, hangi proje birinci oldu?

Çarşamba akşamları Kanal D'de Afili Aşk, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir, ATV'de Kuruluş Osman dizileri ekrana geliyor. Her dizinin izleyicisi, her hafta takip ettiği dizinin yeni bölümünü izliyor. Ve ertesi gün reyting sonuçlarını araştırarak izlediği dizinin sıralaması hakkında bilgi almak istiyor. Peki 5 Şubat Çarşamba günü Reyting Sonuçları belli oldu mu? Total, AB, ABC Reyting sonuçları için heyecan dorukta...

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 5 ŞUBAT

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde 5 Şubat Reyting Sonuçları listesine yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI 4 Şubat

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

KADIN

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ

KADIN (OZET)

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

RAMO

ESRA EROL'DA

HEKIMOGLU

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)

KIS SEHIRLERI

AB REYTİNG SONUÇLARI

KADIN

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ

HEKIMOGLU

KADIN (OZET)

RAMO

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

HEKIMOGLU (OZET)

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)

RAMO (OZET)

ABC REYTİNG SONUÇLARI

KADIN

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ

KADIN (OZET)

HEKIMOGLU

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

RAMO

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

ESRA EROL'DA

3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 SEFİRİN KIZI

2 ÇUKUR

3 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

4 YASAK ELMA

5 SEFİRİN KIZI

6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

7 ESRA EROL'DA

8 ÇUKUR

9 ZALIM İSTANBUL

10 ATV ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

2 SEFİRİN KIZI

3 ÇUKUR

4 YASAK ELMA

5 YASAK ELMA (ÖZET)

6 SEFİRİN KIZI (ÖZET)

7 ZALİM İSTANBUL

8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

9 ÇUKUR

10 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1 SEFİRİN KIZI

2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3 ÇUKUR

4 YASAK ELMA

5 SEFİRİN KIZI

6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT

7 YASAK EMA

8 ÇUKUR

9 ZALIM İSTANBUL

10 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

 

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