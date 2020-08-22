5 yıllık eşine şoke eden dava! 'Bana sormadan kendini kısırlaştırdı'

Eşinden 2 milyon liralık boşanma tazminatı ve aylık 20 bin lira nafaka isteyen Beyza H.’nin dilekçesinde, “Halbuki vazektomi operasyonu geçiren erkeklerin evli ise eşinden yazılı izin alması gerekmektedir” denildi. Dilekçede, İbrahim H.’nin öfke problemi yaşadığı da belirtilirken, “İbrahim H. en son 4 ay önce yaşanan kavgada eşinin ayak kemiğini kırmış, hakkında hakaret ve yaralama suçundan dava açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘İDDİALARIN HEPSİ YALAN’

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi, Beyza H.’nin talebi üzerine, İbrahim H.’nin Başakşehir’deki yaklaşık 2 milyon lira değerindeki villası ile Muğla’daki taşınmazına tedbir koydu. İbrahim H. ise “Tamamen yalan olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle eşime hiçbir şekilde dokunmadım. Kendisi bana birçok defa tokat attı. Yalan iddialarda bulunuyor. Bütün iddiaları reddediyorum” dedi.