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02.11.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İzmir

‘6.5’lik depreme dayanabilir’

Depremde çökmeler yaşanan yapılardan biri de 1992 yılında yapılan Barış Sitesi’ydi. Dört bloktan oluşan sitenin üç bloğunun ilk 4 katları zeminde doğru çökmüş durumda. Dördüncü bloktaysa ciddi hasar var. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği site sakinlerinin iddiasına göre; 2005’te yaşanan depremden sonra bina incelendi ve inceleme sonrası “Yapının 6.5 büyüklüğüne kadar bir depreme dayanabileceği”ne ilişkin rapor verildi.

‘6.5’lik depreme dayanabilir’
ÇİĞDEM YILMAZ İzmir

Site yöneticisi İsmail Turhan, “Bu binaların yapımına 1992’de başlandı, 2000’de teslim edildi. 2005 yılındaki depremden etkilenince numune alınıp Ankara’ya gönderildi. ODTÜ tarafından verilen raporda “6,5 ile 7 büyüklüğündeki depreme dayanıklı raporu verildi. Rapor arşivimizde de var. Ancak hepsi göçük altında kaldı” dedi. Aynı sitede oturan Meryem Küçükbaş da şu iddiada bulundu: “Buraya 3 yıl önce taşındım ve taşınırken de bana 7 büyüklüğündeki depreme dayanıklıdır raporu gösterildi. Bu raporu kendi gözlerimle gördüm ve bunun üzerine taşındım. ODTÜ tarafından verilmiş bir rapordu. Ben şans eseri kurtuldum. Depremden 15 dakika önce oğlumla dışarı çıkmıştım. Evde olsaydık şu an o enkazın altında olurduk.”

 

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