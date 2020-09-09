9 Eylül İzmir’in kurtuluşu mesajları! İzmir'in kurtuluşu ile ilgili anlamlı, resimli, yeni mesaj ve sözler...

Türk ordusu, Büyük Taarruz harekâtı sonucunda Yunan işgali altında olan İzmir'i 9 Eylül 1922'de girerek düşman işgalinden kurtardı. İzmir'in kurtuluşunun bugün 98. yıl dönümü kutlanıyor. İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar araştırılıyor.

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmir’in kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

İzmir’in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!