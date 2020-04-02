02.04.2020 - 09:29 |
A101 aktüel ürünler kataloğu satışa sunuluyor! A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
A101 indirimli ürünler kataloğu bugün Türkiye'deki tüm A101 mağazalarında satışa sunuluyor. Perakande sektörünün önemli markaları arasında yer alan A101 mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan ürünler listesinde bu hafta Televizyon, Cep Telefonu, Çamaşır Makinesi, Klavye Kettle, Elektrikli Süpürge, Saç sakal makinesi, Baskül, Yeni doğan bebek araç ve gereçleri yer alıyor. İşte A101 mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...
A101 mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta hamile olan ve yakında çocuğunu kucağına almayı bekleyen anneler için birçok ürün yer alıyor. Bu ürünler arasında Puset, Mama Sandalyesi, Oyuncaklar, Bebek Küveti, Lazımlık, Sandalye, Bebek Çantası gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte A101 mağazalarında bugün satışa sunulan indirimli ürünler listesinin tamamı...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ