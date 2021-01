ABD eyaletleri neler? ABD'de kaç tane eyalet var?

ABD eyaletleri ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD'de göstericiler Kongre binasına girdi. ABD'de yaşanan kongre baskını sonrasında Amerika'yla ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki ABD eyaletleri neler, kaç tane var?

ABD EYALETLERİ...

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri 50 tane olup birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Kaliforniya

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

Kuzey Karolina

Kuzey Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pensilvanya

Rhode Island

Güney Karolina

Güney Dakota

Tennessee

Teksas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Batı Virginia

Wisconsin

Wyoming