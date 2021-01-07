ABD eyaletleri neler? ABD'de kaç tane eyalet var?
ABD eyaletleri gündemde merakla araştırılıyor. ABD'de kongra binası basılması sonrasında yaşananlar dünya tarafından takip ediliyor. Olaylar sonrasında ise ABD'de eyaletlerin sayısı ve isimleri merak ediliyor. Peki ABD eyaletleri neler, Amerika'da kaç tane eyalet var?
ABD eyaletleri ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD'de göstericiler Kongre binasına girdi. ABD'de yaşanan kongre baskını sonrasında Amerika'yla ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki ABD eyaletleri neler, kaç tane var?
ABD EYALETLERİ...
Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri 50 tane olup birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Kaliforniya
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
Kuzey Karolina
Kuzey Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pensilvanya
Rhode Island
Güney Karolina
Güney Dakota
Tennessee
Teksas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Batı Virginia
Wisconsin
Wyoming