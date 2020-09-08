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08.09.2020 - 10:03 | | DHA

Adana'da 1 kişinin öldüğü kavgaya 5 tutuklama

Adana'da Rohat Kardaş'ın (20) silahla başından vurularak öldürüldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i, tutuklandı.

Adana'da 1 kişinin öldüğü kavgaya 5 tutuklama

Olay, 3 Eylül günü Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Kavgada başından vurulan Rohat Kardeş, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, 5 Eylül günü, kavgaya karıştıkları belirlenen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18), Şehmuz Y. (21), Ömer S. (18), Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D.’yi (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 otomatik av tüfeği, 5 tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar, detaylı inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Dilyan Ö., Umut T., Uğur M., Ramazan K. ve Hüseyin M. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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