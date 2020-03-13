Afili Aşk 38. yeni bölüm (final) fragmanı yayınlandı! - Afili Aşk 37. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?
Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Afili Aşk 37. son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye soktu ve oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. İşte gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Afili Aşk 38. yeni bölüm ve final fragmanı ve 37. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...
AFİLİ AŞK 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem’in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir?
Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem’le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe’nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda’nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?
AFİLİ AŞK 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
AFİLİ AŞK 37. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ
Afili Aşk 37. son bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...