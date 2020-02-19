MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi?
ABONE OL
19.02.2020 - 15:54 |

Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi?

Afili Aşk bu akşam ekranda olmayacak. İlgiyle izlenen dizi yerine Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin ekrana gelmemesinin ardından Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi? sorusu da sıklıkla sorulacak.

Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi?

 

Çarşamba günleri Kanal D'de ekrana gelen ve İlgiyle izlenen Afili Aşk bu akşam ekranda olmayacak. Bu akşam ekranlara pazar günü yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yeni bölümü gelecek. Bu durum sonrası şimdi izleyiciler sıklıkla Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi? sorularına cevap arıyor.

AFİLİ AŞK BU AKŞAM NEDEN YOK?

Afili Aşk dizisinin yayın günü değişti. Dizi artık cumartesi günleri ekrana gelecek. 34 bölüm ise 22 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Akasya Durağı TEKRAR
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran YENİ BÖLÜM
09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa CANLI
12:30 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:15 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM
23:30 Afili Aşk TEKRAR
02:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR
05:15 Tatlı İntikam TEKRAR

Türk ordusundan yeni füze rampaları!İdlib yakınlarında yeni mevziler hazırlayan Türk ordusu, cephe hattına ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleri yerleştirdi. İdlib'in batısındaki bir köyde kurulan yeni ikinci gözlem noktası için ilerleyen Türk ordusu konvoyunun görüntüleri de geldi.Halep'in batısındaki Anadan'ı ele geçiren rejim güçleri, bir ilçe sakinine yaptıkları işkencenin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kağıthane'de binada yangın

Son dakika... Kağıthane'de binada yangın

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber