Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi?
Afili Aşk bu akşam ekranda olmayacak. İlgiyle izlenen dizi yerine Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin ekrana gelmemesinin ardından Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi? sorusu da sıklıkla sorulacak.
Çarşamba günleri Kanal D'de ekrana gelen ve İlgiyle izlenen Afili Aşk bu akşam ekranda olmayacak. Bu akşam ekranlara pazar günü yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yeni bölümü gelecek. Bu durum sonrası şimdi izleyiciler sıklıkla Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi? sorularına cevap arıyor.
AFİLİ AŞK BU AKŞAM NEDEN YOK?
Afili Aşk dizisinin yayın günü değişti. Dizi artık cumartesi günleri ekrana gelecek. 34 bölüm ise 22 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Akasya Durağı TEKRAR
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran YENİ BÖLÜM
09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa CANLI
12:30 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:15 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM
23:30 Afili Aşk TEKRAR
02:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR
05:15 Tatlı İntikam TEKRAR