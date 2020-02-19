Çarşamba günleri Kanal D'de ekrana gelen ve İlgiyle izlenen Afili Aşk bu akşam ekranda olmayacak. Bu akşam ekranlara pazar günü yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yeni bölümü gelecek. Bu durum sonrası şimdi izleyiciler sıklıkla Afili Aşk bu akşam neden yok? Afili Aşk bitti mi? sorularına cevap arıyor.

AFİLİ AŞK BU AKŞAM NEDEN YOK?

Afili Aşk dizisinin yayın günü değişti. Dizi artık cumartesi günleri ekrana gelecek. 34 bölüm ise 22 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Akasya Durağı TEKRAR

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran YENİ BÖLÜM

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa CANLI

12:30 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:15 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber CANLI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM

23:30 Afili Aşk TEKRAR

02:45 Gelinim Mutfakta TEKRAR

05:15 Tatlı İntikam TEKRAR