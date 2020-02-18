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18.02.2020 - 11:54 | | DHA/AA

Akılalmaz yöntem! 1 dakika yetiyor...

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin  farlarını çalarak internet üzerinden pazarladıkları iddia edilen 1'i kadın 16 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 80 otomobil farı ile şüphelilerin olaylarda kullandıkları 12 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin farlarını yaklaşık 1 dakikada söktükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

Akılalmaz yöntem! 1 dakika yetiyor...
Lüks otomobillerin farlarını çalan çete yakalandı...
Lüks otomobillerin farlarını çalan çete yakalandı...
Lüks otomobillerin farlarını çalan çete yakalandı...
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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından  Kağıthane, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş’ta meydana gelen 80 ayrı far hırsızlığı olayı üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada park halindeki lüks otomobillerin farlarının organize bir çete tarafından çalındığı tespit edildi.

 Yapılan araştırmalar sonucu çete üyelerinin motosikletlerle otomobillerin yanlarına yaklaştıkları bir kaç dakika içinde farları çalarak kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin piyasa fiyatı 30 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen otomobil farlarını internet üzerinden pazarladıkları ortaya çıktı.

 

Akılalmaz yöntem 1 dakika yetiyor...


14 ŞUBATTA OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI


Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayları gerçekleştiren çete üyelerine yönelik 14 Şubat tarihinde operasyon yaptı. Operasyonda 23 adrese eşzamanlı yapılan baskınlarda biri kadın 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada  piyasa değeri toplam 2,5 milyon lira olan 80 adet  çalıntı otomobil farı  ile bir pompalı tüfek bulundu.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yaralama, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi. Çete liderleri Y.Y. ve Y.D.'nin aralarında bulunduğu şüpheliler işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akılalmaz yöntem 1 dakika yetiyor...

 

 

 

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