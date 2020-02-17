17.02.2020 - 07:14 |
Ankara'da okullar tatil mi? 17 Şubat Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara hava durumu
Ankara'da okullar tatil mi sorusu merakla araştırılıyor. Ankara hava durumu merakla araştırılırken, Ankara'da bugün okullar tatil olacak mı sorusu büyük ilgi görüyor. Peki Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama var mı? Ankara'da 17 Şubat okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara hava durumu bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Ankara için önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde...
ANKARA HAVA DURUMU
Pazartesi Az Bulutlu -1°C 10°C
Salı Az Bulutlu -2°C 9°C
Çarşamba Az Bulutlu 0°C 10°C
Perşembe Çok Bulutlu 1°C 10°C
Cuma Yağmurlu 2°C 6°C
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okullar tatil mi sorusuna cevap aranıyor. Fakat Ankara Valiliği tarafından bir açıklama yapılmadı.