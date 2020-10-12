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12.10.2020 - 17:17 |

2020 AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi Dikey Geçiş Sınavı kayıtları başlamak üzere. 14 Ekim itibariyle başlayacak kayıtlar ne zaman sona erecek? AÖF DGS kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2020 AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt ve yenileme işlemleri devam ederken DGS kayıtları için de süreç başlıyor. 2020-2021 yılı için kayıt yapacak DGS adayları işlemlerini nasıl yapacak? AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman sona erecek?

AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt işlemleri 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü arasında yapılacaktır. İnternet Başvurularınızı https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden yapabilir, ödemenizi de yaptıktan sonra ilgili kayıt tarihleri içinde AÖF bürolarına başvurarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz. 20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Not Durum Belgesi

AÖF DGS KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamalarda bulundu. 'Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil' diyen Bakan Akar, 'Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar' ifadelerine yer verdi.
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