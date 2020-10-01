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01.10.2020 - 09:43 | | DHA

Arabasını görünce şaştı kaldı!

Avcılar’da sürücüsünün kırmızı ışıkta durmak için yavaşladığı sırada otomobilin altına girerek motor bölümünde sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Arabasını görünce şaştı kaldı!

Ambarlı Mahallesi’ndeki Mehmet Baydar Anadolu Lisesi öğretmeni Zişan Duyar, okula gelirken hemen yakındaki trafik lambalarının yeşile dönmesi için yavaşladığı sırada bir yavru kedi koşarak otomobilinin alt tarafına girdi ve çıkmadı. Diğer sürücülerin de uyarısı ile hemen yakındaki görev yaptığı lisenin bahçesine otomobilini park eden Zişan Duyar, kaputu açarak kediyi çıkarmaya çalıştı. Aralıktan görünen ve zaman zaman miyavlayan kedi diğer öğretmenlerin de tüm çabasına rağmen çıkarılamadı.

Arabasını görünce şaştı kaldı

Duyar, 3 saatlik beklemenin ardından yavru kedinin çıkarılabilmesi için itfaiyeyi aradı. Gelen araçtaki 4 itfaiye eri, motor bölümünün bir bölümüne basınçlı hava tutarak kediyi diğer taraftan çıkarmaya çalıştı. Çeşitli araç ve gereçlerle yaklaşık 15 dakika çaba harcayan itfaiye erleri sonunda yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, okul bahçesinde koşarak gözden kayboldu. Zişan Duyar, itfaiye erlerine kediyi çıkardıkları için teşekkür etti.

Arabasını görünce şaştı kaldı

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