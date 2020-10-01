Arabasını görünce şaştı kaldı!

Ambarlı Mahallesi’ndeki Mehmet Baydar Anadolu Lisesi öğretmeni Zişan Duyar, okula gelirken hemen yakındaki trafik lambalarının yeşile dönmesi için yavaşladığı sırada bir yavru kedi koşarak otomobilinin alt tarafına girdi ve çıkmadı. Diğer sürücülerin de uyarısı ile hemen yakındaki görev yaptığı lisenin bahçesine otomobilini park eden Zişan Duyar, kaputu açarak kediyi çıkarmaya çalıştı. Aralıktan görünen ve zaman zaman miyavlayan kedi diğer öğretmenlerin de tüm çabasına rağmen çıkarılamadı.

Duyar, 3 saatlik beklemenin ardından yavru kedinin çıkarılabilmesi için itfaiyeyi aradı. Gelen araçtaki 4 itfaiye eri, motor bölümünün bir bölümüne basınçlı hava tutarak kediyi diğer taraftan çıkarmaya çalıştı. Çeşitli araç ve gereçlerle yaklaşık 15 dakika çaba harcayan itfaiye erleri sonunda yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, okul bahçesinde koşarak gözden kayboldu. Zişan Duyar, itfaiye erlerine kediyi çıkardıkları için teşekkür etti.