26.07.2020 - 14:40 |
Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı arefe günü ne zaman?
Kurban Bayramı için araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen Kurban Bayramı temmuz ayının son gününde kutlamaya başlanacak. Bayrama yaklaşırken tatil planı yapanlar arefe gününün ne zamana denk geldiği ve tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 2020 arefe günü yarım gün tatil mi?
Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşılıyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala arefe günü tatil verilip verilmeyeceği vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Müslüman alemi için önemli olan Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. Peki Kurban Bayramı arefe günü ne zaman 2020?
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?
Kurban Bayramı arefe günü bu YIL 30 Temmuz Perşembe günü olarak yer alıyor.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Arefe günlerinde yarım gün mesai uygulanıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 3 Ağustos Pazartesi