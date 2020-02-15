Arka Sokaklar 542. son bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 542. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Savcının ithamlarının ardından istifa etme kararı alan Rıza Soylu'yu ekip zorda olsa durdurmayı başardı. Öte yandan bir türlü yakalanamayan Tarık'ı yakalamak için Rıza Baba planını Hüsnü Komiser'e anlattı. Hüsnü Komiser kızı Zeliş'in onayını aldıktan sonra Zeliş'i bu operasyona dahil etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından plan tıkır tıkıt işledi ve Tarık, polislerin kucağına düştü. Bir fırsatını bulup kaçmayı düşündüğü anda ise Hüsnü Komiser'in eline düşen Tarık gözaltına alındı. Arka Sokaklar ekrana gelen son bölüm ardından 543. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR 542. SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR 543. YENİ BÖLÜM FRAGMANI