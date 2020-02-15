15.02.2020 - 08:13 |
Arka Sokaklar 542. son bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kanak D ekranında yayınlanan sevilen dizi Arka Sokaklar 542. son bölüm ile dün akşam erkana geldi. Rıza Baba'nın istifa kararının ardından ekip radikal bir karar alarak istifa belgelerini hazırladı. Rıza Soylu'nun istifadan vazgeçirilmesinin ardından Tarık'ı yakalamak için harekete geçen ekip Zeliş'i bu operasyonda yem olarak kullandı. Son anda kaçmayı başaran Tarık, Hüsnü Komiser'in eline düştü. Arka Sokaklar ekrana gelen son bölüm ardından 543. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 542. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Savcının ithamlarının ardından istifa etme kararı alan Rıza Soylu'yu ekip zorda olsa durdurmayı başardı. Öte yandan bir türlü yakalanamayan Tarık'ı yakalamak için Rıza Baba planını Hüsnü Komiser'e anlattı. Hüsnü Komiser kızı Zeliş'in onayını aldıktan sonra Zeliş'i bu operasyona dahil etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından plan tıkır tıkıt işledi ve Tarık, polislerin kucağına düştü. Bir fırsatını bulup kaçmayı düşündüğü anda ise Hüsnü Komiser'in eline düşen Tarık gözaltına alındı. Arka Sokaklar ekrana gelen son bölüm ardından 543. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
ARKA SOKAKLAR 542. SON BÖLÜM İZLE
ARKA SOKAKLAR 543. YENİ BÖLÜM FRAGMANI