Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanları yayında! Ekip uyuşturucu çetesinin peşinde!

Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde bu hafta Rıza Baba ve ekibi Ezgi Komiser'i aklayabilmek için uğraşır. Ezgi Komiser Müsteşar Kemal'in öldürülmesi olayında katiller ile işbirliği yapmak gibi ağır suçlamalar altındadır. Rıza Baba'nın yakın dostu olan Nedim Adalı bu süreci yönetecek olan isimdir. Nedim Adalı ismine Mesut'un dışında aşina olan pek bir isim yoktur. Öte yandan Narkotik Şubede görev yapan bir polis memurunun bir mahallede kurşunlanmasının ardından Narkotik, Engin Müdür'den yardım ister. Mahalleye gerçekleştirilen operasyon o kadar sessiz olmayacaktır.

ARKA SOKAKLAR 543. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 543. BÖLÜM 2. FRAGMANI