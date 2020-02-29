Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı yayında! - Arka Sokaklar 544. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 544. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizide bu hafta Avukat Nedim ile eşi Aydan'ın rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğraması ortalığı karıştırdı. İşte gözlerin çevrildiği Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı ve 544. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...
ARKA SOKAKLAR 544. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Avukat Nedim ile eşi Aydan rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Nedim iyi durumdadır; ancak, Aydan yaralıdır. Apar topar ameliyathaneye alınır. Aydan’ın, birçok yerinden kurşun yarası vardır. Bebeğin de, kendisinin durumu kritiktir. Bu sırada yeni bir narkotik polisi tayini olur. Bu kişi Aslı adında yeni biridir. Aslı, İstanbul’a ekibiyle birlikte tayin olmuştur ve Engin Müdür’e emanet edilir.
Ekibimiz villa soygunu yapan bir çetenin peşine düşer. Nergis adında yabancı genç bir kız kaçırılmıştır. Bir villada hizmetçilik yapan Nergis’e ulaşılır ve çalıştığı evdeki aileye yapılan soygun anlattırılır. Soygunu gerçekleştiren Cemil ile Dursun’un sistemi, lüks villaların hizmetçilerini kaçırıp kasa şifresi gibi bilgileri öğrenerek sorgun gerçekleştirmeleri olarak belirlenir. Ekip bu operasyon için kusursuz bir plan gerçekleştirir ve operasyonun başkahramanları Hüsnü ile Ezgi olacaktır. Hüsnü villanın sahibi playboy bir adam rolüne, Ezgi de evin hizmetçisi rolüne bürünür.
Arda görev başındadır. Bu sırada Şükran’dan telefon gelir. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelmiştir ve boşluğu vardır. Arda ile görüşebilecekleri başka zaman da yoktur. Arda ekip arkadaşlarından bu konuda yardım ister. Bu durum komik bir hal oluşturur.
ARKA SOKAKLAR 545. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ARKA SOKAKLAR 544. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Arka Sokaklar 544. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...