04.02.2021 - 07:00 |
‘Askerlik uzayacak’ iddialarına yalanlama
Güvenlik kaynakları, askerliğin 12 veya 18 aya çıkacağı iddialarını yalanladı.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Son günlerde kışlalarda ve sosyal medyada, askerliğin 12 veya 18 aya uzayacağı iddiası dillendirilirken, Milliyet’in ulaştığı güvenlik kaynakları, böyle bir çalışma ve düşüncenin olmadığını bildirdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, mevcut askerlik süresinin er-erbaşlarda 6 ay olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.
Eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar 6 ay, yedek subay ve astsubaylar ise 12 ay askerlik yapıyor.
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.