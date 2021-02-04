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04.02.2021 - 07:00 |

‘Askerlik uzayacak’ iddialarına yalanlama

Güvenlik kaynakları, askerliğin 12 veya 18 aya çıkacağı iddialarını yalanladı.

‘Askerlik uzayacak’ iddialarına yalanlama
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Son günlerde kışlalarda ve sosyal medyada, askerliğin 12 veya 18 aya uzayacağı iddiası dillendirilirken, Milliyet’in ulaştığı güvenlik kaynakları, böyle bir çalışma ve düşüncenin olmadığını bildirdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, mevcut askerlik süresinin er-erbaşlarda 6 ay olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar 6 ay, yedek subay ve astsubaylar ise 12 ay askerlik yapıyor.

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