16.02.2021 - 13:26 |
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır?
ATA AÖF sonuçları için binlerce kişi bekleyişte... Özellikle mezun olmaya yakın adaylar, sonuçları iple çekiyor. Günler ilerledikçe "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusu hızlanıyor.
ATA AÖF sınavları 12 Şubat'ta sona erdi. Bu günden itibaren sonuç tarihleri yavaş yavaş aratılmaya başlandı. Günler birer birer ilerliyor ve "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır?" sorgulaması sıklaşıyor.
ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sonuç tarihi ile ilgili Erzurum Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavlar 15 Ocak'ta bitmiş 23 Ocak'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu süreç doğrultusunda son sınavın sonuçlarının 20 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.
Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandıİZMİR'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin "Polis geldi, yayını kesin" uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.