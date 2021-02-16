ATA AÖF sınavları 12 Şubat'ta sona erdi. Bu günden itibaren sonuç tarihleri yavaş yavaş aratılmaya başlandı. Günler birer birer ilerliyor ve "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır?" sorgulaması sıklaşıyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuç tarihi ile ilgili Erzurum Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki sınavlar 15 Ocak'ta bitmiş 23 Ocak'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu süreç doğrultusunda son sınavın sonuçlarının 20 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.