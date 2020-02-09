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09.02.2020 - 14:25 | | DHA

Azmak Deresi'nden erkek cesedi çıkarıldı!

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Azmak Deresi'nden erkek cesedi çıkarıldı!

Tepe Mahallesi Barlar Sokağı girişindeki Azmak Deresi'nde saat 10.00 sıralarında erkek cesedi görenler, durumu polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, derenin çevresini güvenlik şeridiyle çevirip, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Nöbetçi savcının talimatıyla sudan çıkartılan cesedin üzerinde yapılan aramada, kimlik çıkmadı.

Azmak Deresinden erkek cesedi çıkarıldı

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedi bulunan kişinin, cinayete mi kurban gittiği, yoksa kazara düşüp hayatını mı kaybettiğinin saptanması için çalışma başlatıldı. Polis, Azmak Deresi çevresindeki mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

 

 

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