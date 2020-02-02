Babam ve Oğlum filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babam ve Oğlum ne zaman, nerede çekildi?

Yapımcılığını Şükrü Avşar ve Esi Gülce’nin üstlendiği Babam ve Oğlum sinema filmi 18 Kasım 2005 tarihinde vizyona girdi. 1980 darbesinde doğan küçük Deniz’in ağzından ekrana yansıyan film, zaman zaman komedi unsurları ile seyirciye keyifli anlar yaşatıyor. İşte Babam ve Oğlum filmi ile ilgili merak edilenler...



BABAM VE OĞLUM OYUNCULARI



Başrollerini Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Şerif Sezer ve Binnur Kaya gibi usta oyuncuların paylaştığı dizide küçük Deniz rolünü Ege Tanman üstleniyor. Ayrıca Tuba Büyüküstün, Yetkin Dikinciler, Halit Ergenç, Özge Özberk, Erdal Tosun, Bilge Şen, Mahmut Gökgöz ve Nergis Çorakçı da dizinin güçlü kadrosuna eşlik ediyor. Yönetmenliğini ve senaryosunu Çağan Irmak’ın yaptığı film Türk sinema tarihine damgasını vuruyor.



Hayalle gerçeğin birbiriyle uyumlu geçişini etkileyici bir biçimde dile getiren Çağan Irmak’ın en sevilen filmlerinden biri olan Babam ve Oğlum, oyuncuların performansı ve güçlü senaryonun birleşimi ile 12 Eylül darbesinin etkilerini filmin arka planında gözler önüne seriyor.



BABAM VE OĞLUM KONUSU NEDİR?



Filmin küçük oyuncusu Deniz, 1980 darbesi sırasında doğarken annesini kaybediyor. Babası ve dedesi küs olan Deniz dedesini hiç tanımıyor. Yedi yıl sonra daha önce hiç görmediği dedesinin çiftliğine gidiyor. Dedesi Hüseyin Efendi (Çetin Tekindor), oğlu Sadık’ın (Fikret Kuşkan) okurken siyasi olaylara karıştığını öğrenince onu evlatlıktan reddediyor. Sadık, oğlu Deniz’i emanet etmek için baba evine geri dönmek zorunda kalıyor.



Kendini hafif kaçık ve tatlı bir ailenin ortasında bulan Deniz, hem şaşırıyor hem de eğlenceli vakit geçirmeye başlıyor. Traktör kullanan ve telsizle konuşabilen süper babaanne (Hümeyra), dedesiyle küs olan teyze (Şerif Sezer), kollarını altın bilezikle donatan yenge Hanife (Binnur Kaya), saf kalpli amca (Yetkin Dikinciler) ve evin çalışanları Deniz’in hayâl dünyasını da geliştiriyor. Sadık, geri döndüğü Ege kasabasında terk ettiği eski sevgilisi ile ve kendisi ile yüzleşiyor. Deniz’in saf ve masum hali baba ile dede arasındaki buzları eritmeye yardımcı oluyor.



BABAM VE OĞLUM NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?



Çekimlerine 24 Temmuz 2005’te başlanılan film mekânları İzmir Seferihisar, Balıkesir Ayvalık ve İstanbul’da yer aldı. Ayvalık ve Seferihisar çekimleri yaklaşık 1 ay süren filmin İstanbul çekimleri yaklaşık 10 gün sürdü. Filmin sokak sahnelerinin tamamı yönetmen Çağan Irmak’ın memleketi olan Seferihisar’da çekildi. Filmde yer alan bakkal Irmak’ın çocukluğunda gazoz içtiği bakkal, kahve ise babasının sürekli olarak gittiği kahvedir. Yönetmen, Seferihisar yollarına toprak döktürerek gereken yerlerin boyanmasını sağlamış ve bu şirin beldeyi film için hazırlamıştır. Hüseyin Efendi’nin çiftliğinde çekilen sahneler ise Ayvalık’ta eski bir Rum evinde çekildi.