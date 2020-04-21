Olay, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ Gaziantep'de GÃ¼zelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yÄ±l Ã¶nce tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Rukiye Aslan'Ä± bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in cezaevine giren ve tahliyesinin ardÄ±ndan, babaevine dÃ¶nen eÅŸinden 3 Ã§ocuÄŸunu alarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¶nen MÃ¼slÃ¼m Aslan(33), bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ceylan'Ä± dÃ¶vdÃ¼.

Minik kÄ±zÄ±n yere yÄ±ÄŸÄ±larak hareketsiz kalmasÄ± Ã¼zerine Aslan, 155 ihbar hattÄ±nÄ± arayarak, Ã§ocuÄŸunu darp ettiÄŸini belirterek adresini verdi.Â Aslan, bu sÄ±rada diÄŸer Ã§ocuklarÄ± Yusuf Ä°lker (7) ile BÃ¼nyamin'i (5) alarak kendisinden boÅŸanmak iÃ§in dava aÃ§an ve baba evinde yaÅŸayan Rukiye Aslan'Ä±n Ocaklar Mahallesi'ndeki evine bÄ±raktÄ±.

Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan eve giden polis, kanlar iÃ§erisindeki Ceylan'Ä± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±rken, kaÃ§an babayÄ± da bir parkta yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki sorgulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen MÃ¼slÃ¼m Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada evde yapÄ±lan incelemede kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¶verek Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan MÃ¼slÃ¼m Aslan'Ä±n olayÄ±n ardÄ±ndan sÄ±Ã§rayan kan izlerinin bulunduÄŸu perdeyi keserek sobaya atÄ±p, yaktÄ±ÄŸÄ± belirlendi



CEYLAN, YAÅžAMA TUTUNAMADI



Hortumla yediÄŸi dayak ile aÄŸÄ±r yaralanan ve yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi edilen Ceylan ise dÃ¼n gece doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Ã–lÃ¼mÃ¼ ile annesi, kardeÅŸleri ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± yasa boÄŸan kÃ¼Ã§Ã¼k Ceylan'Ä±n cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



ACILI ANNE: BOÄžAZIMI KESTÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N CEZAEVÄ°NE GÄ°RDÄ°



KÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan iki oÄŸlu ile babaevinde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Rukiye Aslan, boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± MÃ¼slÃ¼m Aslan'danÂ evlilikleri sÃ¼resince sÃ¼rekli ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "EÅŸim beni daha Ã¶nce sÃ¼rekli dÃ¶vÃ¼yordu. GeÃ§en yÄ±l ramazan ayÄ±nda boÄŸazÄ±mÄ± makasla keserek beni darp etti. Ben de Ã§ocuklarÄ±mÄ± alarak babamÄ±n evine geldim. Ã–lÃ¼mden zor kurtuldum. BoÅŸanma davasÄ± aÃ§arak ÅŸikÃ¢yetÃ§i oldum. Polisler, bunun Ã¼zerine MÃ¼slÃ¼m'Ã¼Â yakalayarak cezaevine koydular. Ã‡Ä±ktÄ±ktan sonra bana 'barÄ±ÅŸalÄ±m sorunlarÄ± halledelim' dedi ama kabul etmedim" dedi.



KÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Rukiye Aslan, "EÅŸim cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Ã§ocuklarÄ± birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶rmek iÃ§in yanÄ±na almak istedi. Ben de babalarÄ± olduÄŸu iÃ§in izin verdim. Ama geri gÃ¶ndermesini istediÄŸimde beni hep oyaladÄ±.Â Ã‡ocuklarÄ±ma sÃ¼rekli ÅŸiddet uyguluyormuÅŸ. KÄ±zÄ±mÄ± 'annen buraya geldi mi yalan sÃ¶yleme' diyerek dÃ¶vmÃ¼ÅŸ. KollarÄ±ndan duvara asmÄ±ÅŸ, sonra hortumla dÃ¶ve dÃ¶ve bayÄ±ltmÄ±ÅŸ. Ceylan kanlar iÃ§inde kalÄ±nca da 2 oÄŸlumu taksiyle bizimÂ evin Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±p kaÃ§mÄ±ÅŸ. KÄ±zÄ±m Ã¶ldÃ¼, yÄ±llardÄ±r bana ve Ã§ocuklarÄ±ma hayatÄ± zindan eden bu caninin en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum" diye konuÅŸtu.



ABLASININ Ã–LDÃœRÃœLDÃœÄžÃœ ANI ANLATTI



Olay anÄ±nda evde olan ve ablasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Yusuf Ä°lker Aslan, "BabamÂ ellerimize tahtayla vurdu. AblamÄ± duvara asarak, hortumla dÃ¶vdÃ¼. 'Anneniz eve geldi mi?' diye sorup ablamÄ± ve beni dÃ¶vdÃ¼. Sonra beni ve kardeÅŸimi alÄ±p, annemin evinin Ã¶nÃ¼ne getirdi. SÃ¼rekli bize balta gÃ¶sterip, kolumuzu keseceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu" diye konuÅŸtu.