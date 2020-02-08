Babil dizisi 5. yeni bölümden ilk sahne! İrfan, Süleyman'ın elini öpüyor

Star TV ekranında yayınlanan Babil dizisi 4. son bölüm ile ekrana geldi. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizi Babil'de İrfan'ın oğlunu ameliyat ettirebilmek için çıktığı yolda İlay ile karşılaşması ve bu durumun Eda tarafından öğrenilmesinin ardından gergin anlar yaşandı. Egemen tüm koşulları dengeden tutabilmek adına İlay'ı kışkırtmaya devam ederken Eda bir anda kocasına karşı daha ilgili ve alakalı olmaya başlar. İrfan nede olsa çok iyi bir babadır. İrfan ve Egemen, Süleyman'a olan borcunu ödeyebilmek için çıktıkları yolda amaçlarına nihayet ulaşmıştır. Ancak İrfan'ın oğlunun ameliyat gerçeğin işlerin yeniden başa dönmesine yol açacaktır.

Süleyman'a bir çanta dolusu para ile giden İrfan, bu kez Süleyman'dan yardım istediğini ve kazandıkları para ile oğlunu tedavi ettirmek istediğini söyler. Süleyman'ın parayı vermek için tek bir şartı vardır oda elinin öpülmesi. İrfan zorda olsa bu kararı verecek ve Süleyman'ın elini öpecektir.

BABİL DİZİSİ 5. BÖLÜM İLK SAHNE