Bağımlı Bağımsız Değişken Nedir, Nasıl Bulunur? Örnekler İle Konu Anlatımı

Fen alanında öne çıkan bağımlı ve bağımsız değişkenler, diğer bir değişle insanların kontrolü altında yaşanan değişkenlik olarak da öne çıkıyor. Yapılan birçok farklı deney ve örnekler üzerinden de bu konuda bilgi sağlanabilmektedir.

Bağımlı Bağımsız Değişken Nedir?

Bağımlı ve bağımsız değişkenler birbirine paralel şekilde devam eder. Yani daha doğrusu bağlantılı biçimde ortaya çıkar.

Bağımsız değişken; İnsan kontrolü altında yaşanan değişkenliktir.

Bağımlı değişken; İnsan kontrolü altında yaşanan değişkenlikten etkilenen ve buna bağlı olarak değişen değişkenlik olarak nitelendirilir.

Burada bağımlı değişken ile beraber herhangi bir durumu insan kontrolü altında değiştiği düşünülmektedir. Daha sonra bu değişkenlik üzerinde daha farklı etkiler ortaya çıkıyor ise, o zaman bu da bağımlı değişkenlik şeklinde ifade edilir.

Bağımlı Bağımsız Değişken Nasıl Bulunur?

Bağımlı ve bağımsız değişken birbirine paralel şekilde bulunur. Yani öncelikle ele alınan bir durum karşısında bilinçli olarak yapılan değişkenliğin ardından, durum tetiklenir ve bağımsız değişkenlerin getirdiği etki ile bağımlı değişkenlik oluşur. Özellikle bağımlı ve bağımsız değişkenliği bulmak için belli başlı bazı deneyler ve örnekler gerçekleştirilir. Böylece uygulamalı olarak bağımsız değişkenlerin üzerinden bağımlı değişkenliğin nasıl ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

Bağımlı Bağımsız Değişken Örnekler ile Konu Anlatımı

Bağımlı ve bağımsız değişkenlikleri anlamak için verilecek örnekler durumun daha iyi idrak edilmesine olanak tanıyabilmektedir. Özellikle bu konuda lamba deneyi doğrudan bağımlı ile bağımsız değişkenlikleri anlatabiliyor. Örneğin bir devre üzerinden tek bir lamba yanmış olsun. Daha sonra bu lambalar 2 ya da 3 gibi farklı sayılara çıkarılsın. Böylece insan kontrolü altında bağımsız değişkenlik ortaya çıkar. Yani lamba sayısı insan kontrolü altında arttırılır.

Bağımsız değişkenlik bu şekilde yaşandıktan sonra, lambanın sağladığı aydınlık otomatik olarak artış gösterir. İşte yaşanan bu aydınlık ise bağımlı değişkenlik olarak bilinmektedir. Yani lamba sayısının artışı ile beraber, yaşanan mecburiyetten doğan durum eşliğinde Işık artış göstermiştir. Bu da bağımlı değişkenlik olarak nitelendirilir. Bu şekilde daha birçok farklı örnek ile beraber hem bağımlı hem de bağımsız değişkenlikleri anlatmak mümkün. Ancak temelinde birbirini tetikleyen bir etki olduğu dile getirilebilir. Deneysel bir çalışma ile beraber fen alanında önemli bir uygulamadır.