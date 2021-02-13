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13.02.2021 - 11:31 | | DHA

Baş ağrısından yattı, hayatını kaybetti

Antalya'da yaşadığı baş ağrısının ardından uyuyakalan öğretmen İdris Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık bir saat sonra eşinin yatakta hareketsiz yattığını gören eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aradı. Polis, Küçük'ün ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Baş ağrısından yattı, hayatını kaybetti

Olay, Antalya Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 Sokak'ta bulunan Yakamoz Apartmanı'nda meydana geldi. Dün ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen öğretmen İdris Küçük, saat 23.00 sıralarında başının ağrıdığını belirterek uyudu. Yaklaşık bir saat sonra eşinin yatakta hareketsiz yattığını fark eden Pınar Küçük, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, İdris Küçük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Küçük'ün ölümüyle ilgili polis soruşturma başlatırken, cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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