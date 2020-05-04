Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 4 veya 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Huber Köşkü’nden 6. kez Kabine toplantısı yapılacak. Toplantıdan çıkacak kararlar ise merakla bekleniyor. Toplantıda bayramda sokağa çıkma yasağıyla ilgili karar alınıp alınmayacağı ise vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Bayramda sokağa çıkma yasağının 9 gün veya 4 gün olacağı iddiaları konuşuluyor. Peki bayramda 9 gün sokağa çıkama yasağı var mı? 23-24-25-26- Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kıvanç El'in haberine göre, toplantıda Oktay’ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği “Normalleşme Planı” da görüşülecek. AVM’lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Kabine’de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

Ramazan Bayramı'nın 1.günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2.günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3.günü: 26 Mayıs Salı

BAYRAMDA 9 gün SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde "9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs’ta" adlı bir yazı kaleme aldı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?

Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?

Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.