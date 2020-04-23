Beyhude Nedir? TDK'ya Göre Beyhudelik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Beyhude kelimesinin kökeni Farsçadır. Kelimenin 2 tane anlamı bulunur. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de Beyhude kelimesinin anlamına dair bilgi verilmiştir. TDK'ya göre beyhude kelimesinin iki tane anlamı bulunur.

Beyhude Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Boş yere, boşuna uğraş, gereksiz olarak.

2. Uğraşılan işin boş yere olması, manasız ve anlamsız bir işle uğraşmak

TDK'ya Göre Beyhudelik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Beyhude kelimesi Türk Dil Kurumuna göre yararsız, anlamsız olarak belirtilmiştir. Bir diğer anlamı ise boşuna olan şey demektir. TDK sözlüğünde beyhude kelimesine örnek cümle belirlenmiştir.

Beyhude kelimesine örnek cümle şu şekildedir: "Bu seferler, bu at koşturmalar beyhude değil."