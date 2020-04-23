23.04.2020 - 18:16 |
Beyhude Nedir? TDK'ya Göre Beyhudelik Kelimesinin Anlamı Nedir?
Günlük konuşmamızda oldukça kullandığımız kelimelerden biri de Beyhude kelimesidir. Beyhude kelimesini ilk kez duyan kişiler kelimenin ne anlama geldiğini hatta kelimenin kökeninin hangi dile ait olduğunu merak etmektedirler. Beyhude kelimesini oldukça fazla duymaktayız. Dolayısıyla kelimenin anlamını ve hangi dile ait olduğunu bilmekte fayda var. Pek Beyhude nedir? TDK'ya göre beyhudelik kelimesinin anlamı nedir? İşte beyhude kelimesine dair tüm detaylar.
Beyhude kelimesinin kökeni Farsçadır. Kelimenin 2 tane anlamı bulunur. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de Beyhude kelimesinin anlamına dair bilgi verilmiştir. TDK'ya göre beyhude kelimesinin iki tane anlamı bulunur.
Beyhude Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Boş yere, boşuna uğraş, gereksiz olarak.
2. Uğraşılan işin boş yere olması, manasız ve anlamsız bir işle uğraşmak
TDK'ya Göre Beyhudelik Kelimesinin Anlamı Nedir?
Beyhude kelimesi Türk Dil Kurumuna göre yararsız, anlamsız olarak belirtilmiştir. Bir diğer anlamı ise boşuna olan şey demektir. TDK sözlüğünde beyhude kelimesine örnek cümle belirlenmiştir.
Beyhude kelimesine örnek cümle şu şekildedir: "Bu seferler, bu at koşturmalar beyhude değil."