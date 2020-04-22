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22.04.2020 - 14:59 |

Bilgisayar mühendisliği görevi nedir? Bilgisayar mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Çağımızda en revaçta olan meslekler arasında bilgisayar mühendisliği geliyor. Sonuçta teknoloji çağındayız ve artık her sistem bilgisayarlar üzerinden çalışmaktadır. O yüzden öğrencilerin meslek olarak merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, bilgisayar mühendisliği görevi nedir? Bilgisayar mühendisi ne iş yapar? Bilgisayar mühendisi nasıl olunur? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Bilgisayar mühendisliği görevi nedir? Bilgisayar mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Tüm bilgisayar donanım ve ekipmanlarının detaylıca araştırılması, geliştirilmesi ve tasarlanması ile test edilmesi konusunda sorumlu olan kişilere bilgisayar mühendisi denmektedir. Temel olarak yazılım, algoritma ve programlama üzerine odaklı çalışma gösteren kişiler olduğunu söylemek mümkün.

Bilgisayar mühendisliği görevi nedir?

Farklı uzmanlık alanları ile beraber bilgisayar mühendisinin pek çok görevi bulunmaktadır. Bu konuda bilişim sistemleri yöneticiliği, bilgisayar sistemleri analisti ile beraber, yazılım uygulamaları geliştiriciliği gibi sahalar üzerinden uzman olmaktadırlar. Özellikle görevleri arasında analog sensör, çip, klavye, devre kartı, modem ve yazılım gibi birçok değişik donanım ile ekipman konusunda sorumlu çalışmaları bulunmaktadır.

Bilgisayar mühendisi ne iş yapar?

Mesleki açıdan bilgisayar mühendisinin pek çok farklı görevi bulunmaktadır. Ele alınan sorumluluklar bilgisayar mühendisi konusunda genel mesleki görev tanımı gerçekleştirir.

- Düzenli olarak donanım testleri gerçekleştirmek,
- Tüm ana kartlar adına doğrulama testi sağlamak,
- Bilgisayar donanım sorunlarını gidermek,
- Detaylı bakım faaliyeti sağlamak,
- Yazılım geliştirme ekibinde görev yapmak,
- Bilgisayara karşı korsanlık tehditleri için çalışmalar sağlamak,

Bu gibi daha pek çok farklı görev ile beraber bilgisayar mühendisliğinin çağımızın en önemli meslekleri arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Bilgisayar mühendisi nasıl olunur?

Bilgisayar mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Hem devlet üniversiteleri hem de özel üniversitelerden mezun olmak mümkün. Özellikle lisans mezunu olma şartının yer aldığını söylemek gerekir.

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