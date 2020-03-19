BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunulacak?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler arasında Kadın ve Erkek giyim ürünleri, Teknolojik cihazlar, Valiz seçenekleri, Araç içi araç gereçleri, Plastik mutfak ürünlerinin yanı sıra kadınları yakından ilgilendiren cam mutfak ürünleri ve Çocuklar için oyuncak seçenekleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

BİM 20 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!







