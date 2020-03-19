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19.03.2020 - 16:06 |

BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunulacak?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında her Cuma satışa sunulan aktüel ürünler listesinde bu hafta yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. BİM mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde bu hafta Televizyon, Notebook, Çift kişilik Nevresim Takımı, Süpürge, Küçük, Orta ve Büyük boy valiz seçenekleri, Erkek Yelek, Trekking ayakkabı seçenekleri, Baskılı Kadife Pijama takımı, Body, Tayt, Saç Kesme Makinesi gibi birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunulacak?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler arasında Kadın ve Erkek giyim ürünleri, Teknolojik cihazlar, Valiz seçenekleri, Araç içi araç gereçleri, Plastik mutfak ürünlerinin yanı sıra kadınları yakından ilgilendiren cam mutfak ürünleri ve Çocuklar için oyuncak seçenekleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

 BİM 20 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunulacak

BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunulacak

BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunulacak

BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunulacak

BİM 20 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunulacak

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