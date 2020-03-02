BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğunda makyaj malzemeleri satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler mağazalarda satışa sunuluyor. BİM'de Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda makyaj malzemeleri için farklı seçenekler satışa sunuluyor. İşte yarından itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM mağazaları her gün 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. Perakende sektöründe en dikkat çeken mağazalar arasında yer alan BİM haftanın iki günü boyunca sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan aktüel ürünleri satışa sunuyor. İşte BİM mağazalarında bu hafta kadınları yakından ilgilendiren aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

BİM 3 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU