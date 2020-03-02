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02.03.2020 - 14:41 |

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğunda makyaj malzemeleri satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında 3 Mart tarihinden itibaren satışa çıkarılacak ürünler listesinde bu hafta makyaj malzemeleri dikkat çekiyor. Kadınları yakından ilgilendiren makyaj ürünleri arasında birçok markanın ürün seçenekleri yer alıyor. Ruj'dan Fondöten'e, Maskara'dan Dörtlü Far setine kadar birçok alternatif ürün yer alıyor. İşte BİM mağazalarında yarından itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğunda makyaj malzemeleri satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler mağazalarda satışa sunuluyor. BİM'de Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda makyaj malzemeleri için farklı seçenekler satışa sunuluyor. İşte yarından itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM mağazaları her gün 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. Perakende sektöründe en dikkat çeken mağazalar arasında yer alan BİM haftanın iki günü boyunca sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan aktüel ürünleri satışa sunuyor. İşte BİM mağazalarında bu hafta kadınları yakından ilgilendiren aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

BİM 3 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğunda makyaj malzemeleri satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğunda makyaj malzemeleri satışa çıkıyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM 3 Mart aktüel ürünler kataloğunda makyaj malzemeleri satışa çıkıyor

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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