BİM aktüel katalog! 31 Mart Salı - 3 Nisan Cuma BİM indirimleri / fiyatları

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirime giren BİM marketleri, indirimli günlerine devam ediyor. 31 Mart 2020 Salı günü ve 3 Nisan 2020 Cuma günlerine ait BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM aktüel katalogda bu hafta ev ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçlar mevcut. İşte BİM aktüel kataloğa erişim sağlayamayanlar için BİM 31 Mart Salı ve BİM 3 Nisan Cuma kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG 31 MART SALI







BİM AKTÜEL KATALOG 3 NİSAN CUMA









