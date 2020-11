Bin 365 yıl hapsi istendi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik açılan davada aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın da bulunduğu 78’i tutuklu, 236 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını hazırladı. Savcı mütalaasında, “Adnan Oktar silahlı suç örgütünün (AOSSÖ), Adnan Oktar’ın mehdiyeti inancı etrafında, lüks ve eğlenceyi merkezine alan modern bir İslamiyet yorumu iddiasında bulunan ve küresel bir güç olmayı amaçlayan, amaçlarını gerçekleştirmek, maddi, manevi ve beşeri güç elde etmek için ahlaki ve hukuki normları hiçe sayan, 40 yıla yakın süredir her dönem ve şarta göre amaçları doğrultusunda şekil alan, kendine özgü yapıda bir örgüt olduğu anlaşılmıştır” denildi.



Mütalaada, sanıkların mağdurları, örgütten çıkma imkânı bırakmayacak ölçüde teslimiyetini sağlamak amacıyla “turnike” sistemine sokmak, tüm psikolojik sınırları kaldıracak şekilde cinsel saldırıya maruz bıraktıktan ve örgütten ayrılma imkanını mental olarak yitirdikten sonra Adnan Oktar’a cinsel tatmini amacıyla sunulmak için kullanıldıkları belirtildi.



FETÖ benzeri yapı



Örgütün FETÖ silahlı terör örgütü benzeri biçimde, imam, bacılar, imam erkek kardeşler ve düz bacılar, kız kardeşler şeklinde birbirleri içerisinde keskin bir astlık-üstlük ilişkisinin bulunduğu hiyerarşik yapılanmaya sahip olduğu belirtilen mütalaada, “Bu hiyerarşik yapılanma içerisinde bulunan yönetici ve üyeler, örgütün amaçlarına, emir ve talimatlarına tam bir teslimiyet içerisindedir” denildi. Oktar’ın örgüt içerisinde sözde “Mehdi” olduğuna inanıldığı belirtilen mütalaada şu ifadelere yer verildi:



“AOSSÖ’nün tüm bu dini telkin içerikli temel hedefleri, sık dokulu örgüt yapısı, amaçları uğruna her türlü hukuka aykırılığı gerçekleştirmesi, üyelerinin Oktar’a koşulsuz teslimiyet ve sadakati, örgütün amaçları ve buna yönelik emirlerine kendini tamamıyla hazır hale getirmesi, gerçekleştirdikleri istihbarat toplama ve casusluk faaliyetleri, esasen yapının nicelik açısından daha dar bir yapıda olsa da nitelik bakımından gizliliğe önem veren ve buna yönelik her türlü imkanı kullanan FETÖ yapılanmasıyla çok benzer yapıda olduğunu göstermektedir.”



13 ayrı suçtan yargılanacak



Adnan Oktar’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “birden fazla kişiyle birlikte ve silahla cinsel saldırı”, “çocuğun cinsel istismarı”, “suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdite azmettirme”, “örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi”, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma”, “cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma”, “örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi”, “eziyet”, “siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs”, “özel belgede sahtecilik”, “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” suçlarından 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapsi talep etti.



Yöneticiler işlenen tüm suçlardan hesap verecek



Mütalaada, aralarında sanıklar Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Merve Büyükbayrak, Aylin Atmaca, Alev Babuna ve Ulviye Didem Ürer’in de bulunduğu örgüt yöneticisi konumunda bulunan 13 sanığın “silahlı örgüt yöneticisi olmak” suçundan 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Tarkan Yavaş’ın, “birden fazla kişiyle birlikte ve silahla cinsel saldırı”, “birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehdit ile çocuğun cinsel istismarı”, “gerçeğe aykırı bildirimde bulunma” ve “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçlarından 239 yıla kadar hapsi istendi.