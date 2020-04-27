Bir Daha Nasıl Yazılır? Birdaha Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Daha Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Bir Daha kelimesidir.



Birdaha Nasıl Yazılır?



- Bir daha söyle

- Bir daha olmaz

- Bir daha yapma

gibi ifadelerdeki söz "bir daha" şeklinde ayrı yazılır. Birleşik yazılmaz. TDK ve Dil Derneği yazım kılavuzlarına göre "birdaha" ya da "bidaha" diye birleşik bir kelime yoktur.

Nitekim basılı eserlerde de "bir daha" kelimesi ayrı kullanılmaktadır.