Bir de para teklif etmiş! İğrenç detay...

Sakarya Akyazı’da bir hafta önce tutuklanan Eyüp Fatih Şağban hakkındaki soruşturma devam ederken, Şağban’ın aleyhine delil olarak dosyaya giren telefon konuşmalarının detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma dosyasına göre Eyüp Fatih Şağban, istismar ettiği kızın babasını şikâyetçi olmamaları ve olayın duyulmaması amacıyla ikna etmek için birçok kez aradı. Bu görüşmeler de baba tarafından kaydedilerek soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim edildi. Görüşmelerin çözümleri yapılarak soruşturma dosyasına eklendi.

‘SANA BİR ŞEYLER ATAYIM’

Bu görüşmelerden birinde Şağban, “21 yıldır birlikteyiz” dediği mağdur kızın babasına para teklif ederek olayı kapatmaya çalışıyor. Ayrıca babadan mağdur kızı telefona vermesini, onunla da görüşmek istediğini söylüyor. Ancak baba bu talebi kabul etmiyor. Görüşmenin bir bölümü şöyle:

“Bir hesap, IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana. Sen gönlünü ferah tut. Biz ırz namus düşmanı mıyız? 21 senedir burada irşat yapmışız. Olmamış da şimdi mi olmuş yani? Belki de senin kızına piyango vurmuş oğlum. Aklını başına topla bakalım. Olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha. Büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım, hizmetlerimizi yapalım. Sırt sırta verelim oğlum, ne var yani?”

‘SANA 70 MİLYAR FEDA OLSUN’

“Bizde yalan olmaz. Bilerek, kasten böyle bir şeyimiz olmaz. Sen benim öz kardeşimden ilerisin. Her zaman düştüğün yerde biz senin yanındayız. Bizde de bir hata olabilir ama hatada da hayır vardır belki. Bir sıkıntın olursa bu kapı sana her zaman açık. Kapıyı kapatırsan üzerine yıkılır. Az daha beni kurtaracaktın ama herhalde niyetin kötü. Sen gönlünü ferah tut, kusurumuz telafi olur. 70 değil, sana 70 milyar feda olsun. Benim neyim varsa, senin.”

UTANMAZ ADAMA 42 YIL HAPİS TALEBİ

Tutuklanan Eyüp Fatih Şağban hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şağban hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istendi. 4 sayfalık iddianamede ses kayıtları, tanık ifadeleri ve mağdur çocuğun ifadeleri de yer aldı. “Fatih Nurullah” adını kullanan 58 yaşındaki Şağban, 21 yıllık müridinin 12 yaşındaki kızını istismar etmek suçundan geçen hafta cumartesi günü tutuklanmıştı. 6 gün içinde soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlanmış oldu.