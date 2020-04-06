Bizimkiler Katil olarak bilinen Aykut Oray kimdir, kaç yaşında, nereli? Aykut Oray ne zaman öldü?

Belleklere “Bizimkiler” dizisindeki “Katil” rolüyle kazınan, 48 yıldır çeşitli rollerde seyircisiyle buluşan Aykut Oray dün Muğla’da vefat etti. Oray’ın, dört gündür 4. Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali nedeniyle bulunduğu Panorama Otel’deki odasında ölü bulunması üzerine savcılık soruşturma açtı.

Oray, önceki gece festival kapsamında gösterilen, Raşit Çelikezer’in “Gökten Üç Elma Düştü” adlı filmini izlerken belinin ve böbreklerinin ağrıdığını söyleyip odasına gitti. Sabah kahvaltıya inmeyince arkadaşı Nebahat Çehre merak edip otel görevlilerine haber verdi. Çehre ve otel görevlileri Oray’ın odasına girdiklerinde oyuncunun yatağın üzerinde elbiseleriyle yattığını, ağzından kan geldiğini gördü.



Sahneye ilk adım

Oray 1942’de Üsküdar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Hititoloji üzerine yaptı. Tiyatro sevdası üniversitede, Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu’nda başladı. Avni Dilligil, Haldun Taner, Oğuz Aral, Sermet Çağan, Oktay Arayıcı’yla çalıştı. Sahneye adımını 1961’de amatör olarak attı; tarih 1963’ü gösterdiğinde ise profesyonel bir oyuncuydu artık.



Güvenilir aktör imajı

Aile geçindirme kaygısıyla ticarete atılan Oray, oyunculuğa dönmek için uzun yıllar bekledi. Ta ki “Perihan Abla”ya kadar. 1988’de dizinin yapımcısı Umur Bugay’ın önerisiyle birkaç bölümde rol aldı. Ertesi yıl ‘Bizimkiler’ başladı. Bizimkiler, 14 yıl boyunca neredeyse tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi. Elinde horozu, ‘Sayın abim’le başladığı konuşmasını ‘Vatandaşa cart curt yok’ diye devam ettiren, gece sarhoş sarhoş gelip arabasını çöp bidonlarının üzerine süren ‘Katil’ lakaplı Yavuz rolüyle en sevilen kabadayı oldu Oray. “30 yıl tiyatro yaptım, koluma iki tavuk alınca tanındım” siteminde bulunsa da, bu rolle ‘güvenilir, vatandaştan yana’ bir aktör olarak yer etti belleklerde. Öyle ki reklamlarına çıktığı Gözcü gazetesi tirajını ikiye katladı.

“Bizimkiler” 2002’de sona erdi; Oray, “Yazlıkçılar”, “Çiçek Taksi”, “Gurbetçiler”, “Aşkım Benim”, “Uy Başıma Gelenler” gibi dizilerde çeşitli rollerde buluştu seyircisiyle. Araya sinema filmleri de girdi: “Şellale”, “Janjan”, “Eve Giden Yol”, “Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de” ve son olarak M. Cem Öztüfekçi’nin “Ayak Altında” adlı kısa filmi.







‘Odasına giren görevli çığlık attı’

Oray’ı odasında bulan isim olan arkadaşı Nebahat Çehre, o anı şöyle anlattı. “Aykut sabah aşağı inmeyince aramaya başladık. Telefonlarımızın cevapsız kalması üzerine otel görevlilerinden yardım isteyip kapıyı açtırdık. İçeri giren kadın görevli çığlık attı. İçeri girdik, Aykut yatağın ayak ucunda, yerde yatıyordu. Yerde kan izleri vardı. Akşam nasıl ayrıldılarsa, o şekilde kıyafetleri üzerindeydi.”





‘Aydın bir kimliği vardı’

Oray’ın vefatı nedeniyle TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay birer başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal: CHP’li siyasi kimliğine yaraşır, ‘vatandaşa cart curt yok’ ve ‘kaldır şu pislikleri’ replikleriyle hafızalara yerleşen Aykut Oray’ın kaybı, sinema ve tiyatro dünyamız için olduğu kadar, ülkemizin demokrasi ve siyaset dünyası için de büyük bir kayıptır.

DSP Genel Başkanı Masum Türker: Türk sineması ve tiyatrosu çok önemli bir değerini yitirdi. Siyaset dünyasında da yer alan Oray’ı Türkiye unutmayacak.

Umur Bugay (Bizimkiler dizisinin yönetmeni): Herkes onu Bizimkiler dizisinde canlandırdığı ‘katil’ karakterinden dolayı alkol sorunu olan, dağınık bir adam sandı ama o ailesine ve çocuklarına son derece bağlı, mazbut bir adamdı. Çok kitap okuyan aydın bir kimliği vardı. Sosyal ve siyasi yanı çok kuvvetli bir arkadaşımızdı. Bir ara Caferi olduğu için ona ‘Halkçı katil’ demişlerdi. Onu aynen öyle ‘halkçı katil’ olarak görmek lazım. Son zamanda Marmara Üniversitesi’nde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersi veriyordu.

Erdal Özyağcılar (Rol arkadaşı): Çok can bir adamdı, çok iyi bir insandı, çok vericiydi ve her şeyin başında çok doğaldı. Ölüm hepimizin başına sırasıyla geliyor.

Ercan Yazgan (Rol arkadaşı): 45 yıllık arkadaşımdı. Olmadık zamanda bizi terk etti. En son bir cenazede görüşmüştük. ‘En kısa zamanda toplanalım’ dedik ama bu sefer onun cenazesinde toplanacağız. Yarım gitti, içim yanıyor. n MAGAZİN SERVİSİ





Politika ve Beşiktaş

Oyunculuğun yanı sıra iki tutkusu daha vardı Oray’ın: Politika ve Beşiktaş. Politikaya ilgisini SHP ve CHP’de parti meclisi üyeliği, Üsküdar ve Büyükşehir Belediyesi’nde belediye meclisi üyelikleriyle sürdürdü. Sıkı Beşiktaşlılığını da tribünlerde ve TV ekranlarında... Özellikle Aydemir Akbaş, Levent İnanır ve Erdinç Akbaş ile birlikte yaptıkları ‘Geri Dörtlü’ adlı spor programı büyük ilgi gördü. Evli ve iki çocuk babası olan Oray’ın yaşam parantezi, 11 Ağustos 2009’da, bir sinema festivali sırasında kapandı.



Ölüm nedeni anevrizma;

Oray’ın cenazesi akşam saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Itopside, Oray’ın karın atar damarlarında bulunan anevrizmaya bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Sanatçının cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.