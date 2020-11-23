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23.11.2020 - 12:34 |

Black Friday (Efsane Cuma) 2020 indirimleri ne zaman? Black Friday (Efsane Cuma) hangi tarihte?

Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri için heyecan dorukta. Kasım ayına girmemizle birlikte arayışı hız kesmeyen Black Friday (Efsane Cuma) 2020 ne zaman, hangi tarihte yaşanacak? İşte büyük indirim günü hakkında öğrenilmesi gereken ilk detay...

Black Friday (Efsane Cuma) 2020 indirimleri ne zaman? Black Friday (Efsane Cuma) hangi tarihte?

Kasım ayına girmemizle birlikte arayışı artan Black Friday (Efsane Cuma) günü ile ilgili vatandaşlar bilgi almak için harekete geçti. Büyük indirimlerden yararlanmak isteyenlerin yakından takip ettiği Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri nedir, ne zaman olacak?

BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) 2020 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri 27 Kasım 2020 günü yaşanacak.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.
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