20.02.2021 - 05:43 | | AA
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde bulunan kafeteryada yangın
Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor
Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.
Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.
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