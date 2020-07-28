MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi Sosyal Bilgiler Ã–ÄŸretmenliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden geÃ§en yÄ±l mezun olan Zeynep ÅženpÄ±nar, geÃ§en 24 MayÄ±s'ta boksÃ¶r erkek arkadaÅŸÄ± Selim Ahmet KemaloÄŸlu'nun MenteÅŸe ilÃ§esi KÃ¶tekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasÄ±nda bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Selim Ahmet KemaloÄŸlu, kavga sÄ±rasÄ±nda ÅženpÄ±nar'Ä± dÃ¶vÃ¼p, mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla vucudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaraladÄ±. Kendisini de yaralayan KemaloÄŸlu, ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± kontrolde Zeynep ÅženpÄ±nar'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. KemaloÄŸlu, ise polis gÃ¶zetiminde hastaneye kaldÄ±rÄ±larak, YoÄŸun BakÄ±m Ãœnitesi'nde tedaviye alÄ±ndÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Zeynep ÅženpÄ±nar'Ä±n cansÄ±z bedeni, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere MuÄŸla Adli TÄ±p Kurumu'nun morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ARKADAÅžINA, 'AHMET'LE NET ÅžEKÄ°LDE BÄ°TTÄ°' MESAJI GÃ–NDERDÄ°

Polis ekiplerince yapÄ±lan incelemede ÅženpÄ±nar'Ä±n bir arkadaÅŸÄ±na, 'Ahmet ile net bir ÅŸekilde bitti. 1 aydÄ±r hiÃ§bir ÅŸekilde birbirimizle alakamÄ±z yok. Ben sadece aÅŸÄ±rÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ yaÅŸÄ±yorum. ÅžarttÄ± belki de' yazÄ±lÄ± mesajÄ± attÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

'Ä°KÄ° CANA KIYDINIZ, GÃ–ZÃœNÃœZ AYDIN' PAYLAÅžIMI

Selim Ahmet KemaloÄŸlu'nun ise cinayetin hemen ardÄ±ndan kendisine ait sosyal medya hesabÄ±ndan 'Ä°ki cana kÄ±ydÄ±nÄ±z, gÃ¶zÃ¼nÃ¼z aydÄ±n' paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

ÅžÄ°KAYETÄ°NÄ° BÄ°R GÃœN SONRA GERÄ° Ã‡EKMÄ°Åž

AyrÄ±ca ÅženpÄ±nar'Ä±n cinayetten 2 hafta Ã¶nce KemaloÄŸlu'ndan ÅŸiddet gÃ¶rmesi nedeniyle polis merkezine giderek ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu, KemaloÄŸlu'na 15 gÃ¼n evden uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verilmesi Ã¼zerine ertesi gÃ¼n ÅŸikayetini geri Ã§ektiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. KemaloÄŸlu'nun son olarak 28 AÄŸustos 2019'da 'cinsel saldÄ±rÄ± ve kasten yaralama' suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

CANAVARCA HÄ°SLE EZÄ°YET Ã‡EKTÄ°REREK ADAM Ã–LDÃœRMEK SUÃ‡UNDAN TUTUKLANDI

MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardÄ±ndan taburcu olan Selim Ahmet KemaloÄŸlu'nun emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. KemaloÄŸlu,Â Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce 'Canavarca hisle ve eziyet Ã§ektirerek adam Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan tutuklandÄ±.

AyrÄ±ca, MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca sanÄ±k hakkÄ±nda 'Beden veya ruh bakÄ±mÄ±ndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kiÅŸiyi canavarca hisle ve eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rmek' suÃ§lamasÄ±yla hazÄ±rlanan iddianame, MuÄŸla 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. SanÄ±ÄŸÄ±n 'aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis' cezasÄ± ile yargÄ±lanmasÄ± kararÄ± verildi.

13'Ãœ Ã–LDÃœRÃœCÃœ 37 BIÃ‡AK DARBESÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

KemaloÄŸlu'na karÅŸÄ± hazÄ±rlanan iddianamede vicdan sÄ±zlatan Ã¶nemliÂ bir detay daha belirlendi. Ä°ddianamedeki otopsi raporunda Zeynep ÅženpÄ±narÄ±n vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinde 37 bÄ±Ã§ak darbesi bulunduÄŸu, bunlardan 13Ã¼nÃ¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ olduÄŸu, saÄŸ-sol akciÄŸer, kalp, karaciÄŸer ile saÄŸ bÃ¶breÄŸinde kesikler bulunduÄŸu belirtildi. Zeynep ÅženpÄ±narÄ±n yanaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼st bÃ¶lgesindeki, Ã§enesinin altÄ±ndaki ile her iki dizindeki yaralarÄ±n darp sÄ±rasÄ±nda oluÅŸtuÄŸu bilgisi yer aldÄ±.Â

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