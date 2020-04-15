Borel nedir? Yerli dezenfektan borel ne işe yarıyor? Özellikleri...

Türkiye'de yerli dezenfektan 'Borel' ilk kez yarın satışa sunulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez müjdeyi az önce verdi. Bu gelişme sonrası 'Borel nedir? Yerli dezenfektan borel ne işe yarıyor?' sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

Bakan Dönmez'in konuşması şöyle:

Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor. Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu. Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik. Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak. Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor. 100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak. Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.

BOREL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.

Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.