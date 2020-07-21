Boşaltım Sistemi Nedir? Boşaltım Sistemi Organları Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Boşaltım sistemi vücut dengesini sağlanması açısından en önemli sistemdir. Boşaltım sistemi vücudun işlevini yerine getirmektedir.

Boşaltım Sistemi Nedir?

Vücudun yapım ve yıkım esnasında meydana gelen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan sisteme boşaltım sistemi denmektedir. Boşaltım sistemi ile birlikte vücuttan bütün zararlı atıklar atılır.

Vücuttan atılan atıklar arasında zararlı atıklar madensel tuzlar, karbondioksit gazı, üre, ürik asit gibi maddeler sıralanabilir. Boşaltım sistemi vücudun işlevini sağlaması açısından oldukça önemli bir sistemdir. Boşaltım sistemini oluşturan pek çok organ bulunmaktadır. Boşaltım sisteminin vücut için önemli görevleri de bulunmaktadır.

Boşaltım Sistemi Organları Görevleri ve Özellikleri

Böbrek: Böbrek boşaltım sistemi organları arasında en önemli organlardan biridir. Böbrek kanı süzer ve kirli kanı dışarı atar. Böbrekler vücuttaki su dengesini de sağlamaktadırlar. Vücutta iki tane bulunur. Her böbrek yaklaşık 150 gram ağırlığa tekabül eder. Böbrekler vücudun bel hizasında bulunur.

Üreter: Boşaltım sistemi elemanlarından bir diğeri ise üreterdir. Üreter idrar kesesi ile birlikte böbrekleri birbirine bağlar. Üreter için böbrekleri idrar kesesi ile bağlayan kanal da denilebilir. Böbreklerde oluşmuş idrarın idrar kesesine ulaşmasını sağlamaktadır. Üreter boşaltım sistemindeki en önemli organlardan biri olmakla beraber boşaltım sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar.

Üretra: İdrar kesesinde boşaltım sisteminde idrar birikir. İdrar kesesinde ki biriken idrarı vücuttan uzaklaştırmayı sağlayan olan üretra en önemli boşaltım sistemi organlarından biridir. Ayrıca üretra erkeklerde sperm hücrelerinin dışarı atılmasını da sağlamaktadır. Kadınlar da ise adet döngüsünde rol oynar. Üretra boşaltım sisteminde ki kanal şeklinde olan bir yapı organıdır.

İdrar Kesesi: İdrar kesesi idrarın depolandığı yerdir. Üreter aracılığı ile böbreklerde ki idrarı vücuttan atılana kadar burada depolar. İdrar kesesi dolunca vücuttan idrarın atılması gerekir. Vücuttan idrar atıldıktan sonra idrar kesesi boşalır. İdrar kesesi kişide tuvalet ihtiyacını da uyandırmaktadır.

Deri: Boşaltım sistemleri için oldukça önemli olan deri vücuttan terin uzaklaşmasını sağlar. Deri aynı zamanda iyi bir tutucudur. Vücuttaki birikmiş tuzları deri sayesinde uzaklaştırılır. Deri boşaltmaya yarayan organlar arasında yer alan bir organdır.