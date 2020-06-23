Boşanmak istediği eşi öldürüyordu

Uşak’ta yaşayan Fatma Yörük, ayrılmak istediği eşi İbrahim Yörük tarafından dört çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı. Gözü dönmüş koca, daha sonra eşinin annesini arayıp “Kızını bıçakladım” dedi. Şiddet gördüğü gerekçesiyle defalarca şikâyetçi olduğunu söyleyen Fatma Yörük, “Her seferinde ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Kadına şiddet ne zaman bitecek, şikâyetlerimiz neden dikkate alınmıyor?” diye isyan etti.

Uşak’ta yaşayan dört çocuk annesi Fatma Yörük (36), eşi İbrahim Yörük’ten şiddet gördüğü için ayrılmaya karar verdi. Ancak İbrahim Yörük boşanmaya yanaşmadı.

Ayrı yaşıyorlardı

Yaklaşık iki yıldır eşinden ayrı, dört çocuğuyla birlikte yaşayan Fatma Yörük, geçtiğimiz hafta sonu evine gelen İbrahim Yörük tarafından çocuklarının gözü önünde beş yerinden bıçaklandı. Yörük’ü bıçaklayan ve olay yerinden kaçan eli bıçaklı koca, olaydan bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı. “Ölümden döndüm” diyen Fatma Yörük, yaşadıklarını Milliyet’e anlattı:

“İbrahim ile 17 yıllık evliyiz. Evlendikten bir süre sonra şiddet görmeye başladım. Son birkaç yıldır bu şiddet daha da arttı. Ayrılmaya karar verdim. Bu kararımdan dolayı da şiddet gördüm. Defalarca gidip şikâyetçi oldu. 1.5 yıldır resmi olarak boşanmasak da ayrı yaşıyoruz. Ama bu süre içinde de tehditleri devam etti. Bir kez yine yaşadığım eve gelip, evin bütün cam ve çerçevelerini kırdı, beni bıçaklamak istedi. Karakola gidip şikâyetçi oldum. Bir şey değişmedi her seferinde ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

‘Ölümden döndüm’

Serbest bırakılınca can güvenliğim olmadığı için uzaklaştırma kararı aldırdım. Uzaklaştırma kararı 13 Haziran’da sona erdi. Pazartesi günü gidip yeniden uzaklaştırma çıkartacaktım. 20 Haziran’da da başıma bu olay geldi. Eve çocuklarını görmeye geldiğini söyledi. Yine bana hakaret etti, tartışmaya başladık. Sonra beni çocuklarımın gözü önünde bıçaklamaya başladı. Ben de yanımdan biber gazımı hiç ayırmam. Beni bıçaklamaya başlayınca, suratına biber gazı sıktım. Biber gazı yanımda olmasaydı beni öldürmüştü. Ölümden döndüm.”

‘Kızını bıçakladım’

“Tüm bunları da çocuklarımın gözleri önünde yaptı. Onca şikâyetime rağmen her seferinde serbest bırakıldı, hiç tutuklanmadı. Ben öldükten sonra mı tutuklayacaklardı? Çocuklarımın psikolojisi alt üst oldu. İki gündür uyuyamıyorlar. Dört yaşındaki oğlum ablamı görünce, ‘Babam geldi, bom yaptı, kan kan, annem öldü’ demiş. Bir de beni bıçakladıktan sonra annemi aramış, gülerek ‘Kızını bıçakladım’ demiş. Kadına şiddet ne zaman sona erecek, şikâyetlerimiz neden dikkatte alınmıyor?”