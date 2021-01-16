Bursa'da yasa dışı muayenehaneye baskın!

Bursa Osmangazi ilçesinde polisi arayan bir vatandaş, Çırpan Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 3 katının yasa dışı muayenehane olarak kullanıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Kapıların açılmaması üzerine polis, asansöre yöneldi. Asansördeki Suriyeli bir hastanın verdiği bilgilerle beşinci kata çıkan polis ekipleri, asma kilitli kapının arkasında başka bir kapı daha olduğunu fark etti.

Çalınan kapı, çalışan Mürfet E. tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, çok sayıda Suriyeli hasta ile karşılaştı.

Ekipler, kapalıymış gibi göstermek için merdiven girişleri kilitlenen dairelere ancak asansörle ulaşılabildiğini tespit etti.

Cerrahi müdahale için tıbbi cihazlar bulunan klinikte arama sürerken, apartmana çok sayıda hamile kadın girdiğini fark edildi. Böylelikle de apartmanın üçüncü katında kaçak doğum kliniği olduğu ortaya çıktı.

DOKTOR VE 2 ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI



Diş kliniğinde çalışan Mürfet E. ve Abdulmajid F. ile diş hekimi olduğu iddia edilen Ayham V. gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kaçak klinik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kapısında bir doktor ismi ve "medikal muhasebe" yazan dairelerde çok sayıda kişinin diş ve kadın doğum muayenesi için beklediği görüldü.

Burada görevli olduğu belirlenen Suriyeli bir kadın ve erkeği gözaltına alan ekipler, polislerin geldiğini fark edince kaçan yabancı uyruklu doktorları yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonda, diş tedavi ünitesi ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.