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12.09.2020 - 22:11 |

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in geçtiği o tarih...

Bursluluk sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... 5 Eylül'de gerçekleşen sınavın üzerinden bir hafta geçti. Sonuçlar için net tarihi bilmeyen binlerce öğrenci Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in geçtiği o tarih...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı geçen cumartesi yapıldı. 7 gün geçti ve sonuçlar için heyecan gitgide artıyor. Binlerce öğrenci MEB'in açıklayacağı sonuçlara kilitlendi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

SORU VE CEVAPLAR

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

 

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