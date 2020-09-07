Bursluluk sınavı soruları yayınlandı mı? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2020'de gerçekleşti.

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, iki saat sürdü. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutuldu.

BURSLULUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz erişime açılmadı. Geçen yıl yapılan sınavda soru ve cevaplar bir hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene de 5 Eylül'de yapılan Bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının bu süre zarfında açıklanması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.